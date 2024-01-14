Швейцарія в Давосі: Китай має бути залучений до зусиль із припинення війни в Україні

Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на «припинення війни між Україною та Росією», зазначив голова Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс після закінчення зустрічі у Давосі щодо української формули миру 14 січня.

«Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні», – сказав Кассіс на пресконференції для ЗМІ.

«Мир для українського народу вкрай необхідний... Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну», – сказав він, додавши, що поки що «Росія і Україна не бажають йти на поступки».

Кассіс зазначив, що країни, які ведуть діалог із Росією, такі як Бразилія, Індія і ПАР, беруть участь в дискусіях в Давосі і «можуть зіграти важливу роль».

«Участь альянсу БРІКС дуже важлива, тому що ці країни мають відносини з Росією... Все це може створити цей колективний рух, щоб залучити країни, які перебувають далеко від конфлікту, але можуть відігравати певну роль у впливі на Китай і Росію», – сказав Кассіс.

14 січня у швейцарському Давосі відбувається четверта зустріч радників із національної безпеки щодо української «формули миру».

«Серед учасників – 81 країна та міжнародна організація. Для порівняння: на попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66. Зокрема, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії», – написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі.

Учасники четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації української Формули миру. Давос, Швейцарія, 14 січня 2024 року

Голова офісу Зеленського розповів учасникам зустрічі «про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів Росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури».

«Просте припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише дасть агресору паузу для накопичення сил. Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо – або виграємо і живемо далі. І ми боремось», – вказав Єрмак.

Українська «формула миру» – запропонований президентом України Володимиром Зеленським план завершення війни, яку Росія веде проти України. План передбачає виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, після чого має відбутися покарання воєнних злочинців, переговори про умови компенсації Москвою втрат, завданих Україні, тощо. Переговори щодо реалізації «формули миру» українська влада веде з представниками країн-союзниць, а також країн, які прямо не підтримують ані Україну, ані Росію, ­– зокрема, державами так званого «глобального Півдня». Росія в таких переговорах участі не бере.