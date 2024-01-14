«Росіяни не хочуть миру» – Єрмак у Давосі на зустрічі радників із нацбезпеки

У швейцарському Давосі відбувається четверта зустріч радників із національної безпеки щодо української «формули миру», повідомив 14 січня голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Серед учасників – 81 країна та міжнародна організація. Для порівняння: на попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66. Зокрема, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії», – написав Єрмак у телеграмі.

Голова офісу Зеленського розповів учасникам зустрічі «про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів Росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури».

«Просте припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише дасть агресору паузу для накопичення сил. Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо – або виграємо і живемо далі. І ми боремось», – вказав Єрмак.

Українська «формула миру» – запропонований президентом України Володимиром Зеленським план завершення війни, яку Росія веде проти України. План передбачає виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, після чого має відбутися покарання воєнних злочинців, переговори про умови компенсації Москвою втрат, завданих України, тощо. Переговори щодо реалізації «формули миру» українська влада веде з представниками країн-союзниць, а також країн, які прямо не підтримують ані Україну, ані Росію, ­– зокрема, державами так званого «глобального Півдня». Росія в таких переговорах участі не бере.