Представник МЗС: Чехія підтримує українську формулу миру – «це єдиний мирний план на столі»

Мирний план з 10 пунктів – так звану українську «формулу миру» з якою виступив президент Володимир Зеленський – підтримують політичні лідери Чеської республіки – про це заявив 12 січня заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан.

«Важливо те, що це є єдиний мирний план, який маємо на столі. Ми його повністю підтримуємо», – сказав він, цитує місцеве видання CTK.

Політик також зазначив, що підтримуючи українську Формулу миру, «ми підтримуємо те, щоб викрадені діти, що, зрозуміло, є страшним злочином російської сторони, могли повернутися і не перебували на перевихованні в Росії».

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У засіданні політичних лідерів, яке відбудеться 14 січня у швейцарському Давосі, крім Формули миру для України, обговорюватимуться питання, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними Росією на теренах України, проблеми обміну військовополоненими, питання відновлення територіальної цілісності України.

У засіданні візьмуть участь лідери країн Європейського союзу, НАТО, а також Індії, Бразилії, Мексики й Аргентини.

Днями президент Володимир Зеленський назвав однією з «найважливіших» цілей України на 2024 рік – реалізацію формули миру, довкола якої вже об’єдналися понад 80 країн світу.