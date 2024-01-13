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Представник МЗС: Чехія підтримує українську формулу миру – «це єдиний мирний план на столі»

Про це заявив 12 січня заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Марйян
Про це заявив 12 січня заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Марйян

Мирний план з 10 пунктів – так звану українську «формулу миру» з якою виступив президент Володимир Зеленський – підтримують політичні лідери Чеської республіки – про це заявив 12 січня заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан.

«Важливо те, що це є єдиний мирний план, який маємо на столі. Ми його повністю підтримуємо», – сказав він, цитує місцеве видання CTK.

Політик також зазначив, що підтримуючи українську Формулу миру, «ми підтримуємо те, щоб викрадені діти, що, зрозуміло, є страшним злочином російської сторони, могли повернутися і не перебували на перевихованні в Росії».

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У засіданні політичних лідерів, яке відбудеться 14 січня у швейцарському Давосі, крім Формули миру для України, обговорюватимуться питання, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними Росією на теренах України, проблеми обміну військовополоненими, питання відновлення територіальної цілісності України.

У засіданні візьмуть участь лідери країн Європейського союзу, НАТО, а також Індії, Бразилії, Мексики й Аргентини.

Днями президент Володимир Зеленський назвав однією з «найважливіших» цілей України на 2024 рік – реалізацію формули миру, довкола якої вже об’єдналися понад 80 країн світу.

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