До реалізації формули миру вже залучено понад 80 країн – Зеленський

Одна із «найважливіших» цілей України на 2024 рік – реалізація формули миру, довкола якої уже об’єднались понад 80 країн світу, зазначив президент Володимир Зеленський за результатами перемовин зі своїм естонським колегою Аларом Карісом.

Він зауважив, що Естонія «однією з перших» приєдналась до цієї ініціативи, до цієї спільної глобальної роботи, і Україна дуже вдячна їй за це.

Раніше, 11 січня, Алар Каріс повідомив про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами естонського лідера, допомога Україні з боку Естонії до 2027 року становитиме 1,2 млрд євро.

«Ми вже надали підтримку України на близько 85 млрд євро. Довгостроковий внесок Естонії від початку повномасштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 млрд євро. Україна потребує більшого та кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні», – заявив президент Естонії.

Він зазначив, що підтримка з боку Естонії триватиме, поки триває війна, і нагадав, що Таллінн протягом 2024–2027 років для підтримки оборони України буде надавати 0,25% оборонного бюджету країни.



За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює пропозиції щодо шляхів використання російських активів.

Після відвідин Литви президент України 11 січня прибув з візитом до столиці Естонії – Таллінна.