Зеленський прибув із візитом до Естонії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 січня, прибув з візитом до столиці Естонії – Таллінна, повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкн.

Відомо, що разом із Зеленським до Таллінна прибув і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні», – написав Тсахкна.

Раніше, 10 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви Вільнюса з візитом, про який заздалегідь не оголошувалося.

«Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні (10 січня – ред.) – Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», – написав глава держави в телеграмі.

Країни Балтії надають Україні підтримку в її опорі російському вторгненню.