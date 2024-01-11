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Зеленський прибув із візитом до Естонії

Президент України Володимир Зеленський під час прибуття до Литви. Вільнюс, 10 січня 2024 року, ілюстративне фото
Президент України Володимир Зеленський під час прибуття до Литви. Вільнюс, 10 січня 2024 року, ілюстративне фото

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 січня, прибув з візитом до столиці Естонії – Таллінна, повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкн.

Відомо, що разом із Зеленським до Таллінна прибув і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні», – написав Тсахкна.

Раніше, 10 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви Вільнюса з візитом, про який заздалегідь не оголошувалося.

«Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні (10 січня – ред.) – Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», – написав глава держави в телеграмі.

Країни Балтії надають Україні підтримку в її опорі російському вторгненню.

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