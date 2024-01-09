Естонія вкладатиме в оборону України чверть відсотка ВВП у наступні чотири роки – Каллас

Влада Естонії має намір упродовж наступних чотирьох років надавати Києву військову допомогу у розмірі 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту, повідомила премʼєр-міністерка балтійської країни Кая Каллас.

«Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні», – сказала Каллас після чергового засідання Ради державної оборони, закликавши наслідувати приклад Естонії інші країни.

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу майже на 500 мільйонів євро, наголосила голова уряду. «Це необхідно і для гарантування нашої безпеки», – додала вона.