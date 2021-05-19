Естонія задекларувала готовність підтримати майбутній вступ України до ЄС – Офіс президента

Естонія задекларувала готовність підтримати майбутній вступ України до Європейського союзу, повідомив Офіс президента України за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єрки Естонії Каї Каллас.

«За результатами переговорів президент України та прем’єр-міністр Естонської Республіки підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства», – розповіли в ОП.

Окрему увагу співрозмовники присвятили першочерговим крокам України в напрямку поглиблення відносин з Європейським союзом.

У 2021 році Україна підписала декларацію про європейську перспективу України з Литвою, Польщею та Латвією.