Зеленський розпочав балтійське турне

Президент України Володимир Зеленський 10 січня прибув до столиці Литви Вільнюса з візитом, про який заздалегідь не оголошувалося.

«Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», – написав глава держави в телеграмі.

Литва, а також інші країни Балтії надають Україні підтримку в її опорі російському вторгненню. Наприкінці 2023 року міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Захід може повторити історичні помилки у питанні військової допомоги Україні.

За його словами, Захід може дочекатися «ефекту Перл-Харбору».

«Моменту в історії, коли проблеми завтрашнього дня нарешті стануть проблемами сьогоднішнього дня, але за надзвичайно завищеною ціною. Або ми можемо розглядати це як сьогоднішню проблему і почати вирішувати її вже сьогодні», – додав він.

Литовський міністр зазначив, що майже 25 років Захід бореться над тим, щоб «стримати імперіалізм Путіна за допомогою діалогу та дипломатії, в той час як він продовжує ігнорувати кордони та зрівнювати з землею міста».