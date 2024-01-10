Президент Литви анонсував коаліцію з розмінування та нові постачання допомоги Україні

Литва підтримувала Україну від початку повномасштабної війни і робитиме це «до перемоги» – про це заявив президент країни Ґітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським 10 січня. Зустріч відбулася в ході турне Зеленського країнами Балтії.

За словами Науседи, Вільнюс планує й надалі надавати Україні військову, політичну й економічну підтримку. Зокрема, він вказав на рішення Ради національної оборони Литви виділити пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро.

«У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому бронетранспортери М577, будемо тренувати українських солдат і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Підписана сьогодні угода між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці», – сказав він.

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Президент Литви вказав на важливість безперервної підтримки України з боку партнерів:

«Литва формує коаліцію з розмінування, щоб мобілізувати військову підтримку Україні якомога ефективніше й швидше. Західний світ повинен зрозуміти, що це не просто боротьба України, це боротьба всієї Європи й демократичного світу за мир і свободу».

Зеленський повідомив, що під час зустрічі із Науседою сторони приділили увагу подіям на фронті. Він подякував Литві «за нову оборонну підтримку, щодо якої зараз домовилися». Зокрема, це стосується спільного виробництва, зокрема, дронів.

У грудні 2023 року Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, відомо, що на 2024–2026 роки передбачено новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів євро.