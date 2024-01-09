Bloomberg: США і союзники у грудні провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану, прогресу немає

У грудні 2023 року нібито відбулася таємна зустріч між Україною, країнами-союзниками з «Групи семи» та невеликою групою країн Глобального Півдня з метою заручитися підтримкою умов Києва для проведення мирних переговорів з Росією. але прогресу на зустрічі не досягнули, повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі з цим питанням.



За даними видання, раніше неоголошувана зустріч радників з питань нацбезпеки відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії, секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе більш комфортно. За словами учасників, менший формат дозволив більш вільно і відверто обговорити «формулу миру» України, плани щодо просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

На останній зустрічі в Ер-Ріяді не було досягнуто значного прогресу, за словами людей, знайомих з ходом засідання, які побажали залишитися анонімними. За їхніми словами, Україна та її союзники по G7 продовжують чинити опір закликам країн Глобального Півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією.

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Bloomberg зауважує, що Київ та його союзники по G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир потребує поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, і заявили, що цілі російського президента Володимира Путіна не змінилися – він не демонструє жодних ознак серйозного бажання вести предметні переговори і не дотримується попередніх домовленостей.

Речники Ради національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів. Уряди України та Саудівської Аравії не відповіли на запити про коментарі.

Україна та її союзники запланували наступну зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації формули миру у Швейцарії наступного тижня і запросили на неї понад 100 країн. Попередні засідання відбулися в Копенгагені, Джидді та на Мальті минулого року.

На початку листопада минулого року американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього – повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни.

За повідомленням, деякі «делікатні» обговорення відбулися у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

У свою чергу, як заявили чиновники, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.

Джерела телеканалу зазначили, що обговорення почалися на тлі побоювань США і країн Європи, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть і надалі надавати допомогу Україні.

За словами чиновників, Україна має час до кінця цього року або трохи більше, після чого розпочнуться «терміновіші дискусії про мирні переговори».

Публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться.

Тоді – у листопаді минулого року – президент України Володимир Зеленський відкинув можливість проведення на даному етапі переговорів із Росією про завершення війни і наголосив, що не відчуває тиску з боку західних партнерів щодо необхідності вести такі переговори.

Таємна зустріч в Саудівській Аравії відбулася на тлі послаблення підтримки України. У США та Європейському Союзі життєво необхідна допомога на суму понад 100 мільярдів доларів застрягла в процесі затвердження. Тим часом, як зауважує Bloomberg, деякі країни ЄС не виконують взятих на себе зобов'язань надати Києву більше зброї та артилерійських боєприпасів, в той час як Україна стикається з постійними хвилями російських ракетних атак. Війна між Ізраїлем і «Хамасом» (визнаним ЄС та США терористичним) також посилила розбіжності з країнами Глобального Півдня.