Зеленський і Ердоган провели розмову. Анкара каже про готовність прийняти мирні переговори і бути посередником

Президент України Володимир Зеленський зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом у телефонній розмові обговорили питання повернення полонених та депортованих.



«Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі», – сказав він у своєму відеозверненні.



За словами Зеленського, обговорювалася робота щодо Формули миру, зокрема нова зустріч на рівні радників, яка відбудеться в Давосі у січні. Президент України каже, що запросив представника Туреччини – отримав позитивну відповідь.



Зеленський також подякував і Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку роботи щодо морського експортного коридору з України. За його даними, станом на сьогодні від початку роботи коридору через нього вже перевезли понад 14 мільйонів тонн вантажів – це майже пів тисячі суден.

Водночас пресслужба президента Туреччини повідомляє, що під час телефонної розмови Ердоган наголосив на інтенсивних зусиллях Туреччини для припинення кровопролиття та встановлення стійкого миру як в Україні, так і на палестинських землях. Але про які саме зусилля йдеться, не уточнюється.



«Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника і прийняти мирні переговори для відновлення миру в Україні. Підкресливши важливість перелаштування зернового коридору та його відновлення, Ердоган привернув увагу до дипломатичних переговорів, які він веде з цього приводу, і додав, що необхідно негайно оголосити про припинення вогню і прокласти шлях до миру в Україні», – йдеться у повідомленні пресслужби президента Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган зберігає контакти з Росією. Зокрема він кілька разів зустрічався з російським президентом – востаннє у вересні минулого року.

Також Анкара причетна до переговорів щодо обміну полоненими, роботи зернової угоди.

Туреччина виступила майданчиком для переговорів української та російської делегацій після початку повномасштабного вторгнення РФ – у березні 2022 року. Тоді ці переговори не завершились миром.