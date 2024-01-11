Допомога Україні з боку Естонії до 2027 року становитиме 1,2 млрд євро – президент

Естонія до 2027 року надасть Україні допомогу на суму 1,2 млрд євро, сказав президент Естонії Алар Каріс на пресконференції в Таллінні після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

«Україна потребує більшого та кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї України», – заявив президент Естонії.

Він зазначив, що підтримка з боку Естонії триватиме, поки триває війна, і нагадав, що Таллінн протягом 2024-2027 років для підтримки оборони України буде надавати 0,25% оборонного бюджету країни.



За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює пропозиції щодо шляхів використання російських активів.

Раніше Алар Каріс повідомив про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

«Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода», – написав він в соцмережі Х.

Після відвідин Листви президент України 11 січня прибув з візитом до столиці Естонії – Таллінна.