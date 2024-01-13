Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції: говорили про виробництво зброї та формулу миру

Президент України Володимир Зеленський 13 січня у Києві зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Глава держави розповів у телеграмі, що обгворив із Сежурне оборонні потреби України, окрему увагу було приділено таким темам, як:

спільне виробництво дронів,

виробництво артилерії,

подальше посилення ППО.

Під час зустрічі Зеленський також поінформував нового очільника МЗС Франції про роботу щодо формули миру.

«Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!» – наголосив президент.

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне приїхав до Києва 13 січня.

На спільній пресконференції голова МЗС України Дмитро Кулеба вказав на те, що це перший закордонний візит Сежурне «на другий день» після його призначення на посаду. Французький урядовець заступив на посаду 11 січня.

Президент Франції Емманюель Макрон 9 січня призначив новим прем’єр-міністром країни 34-річного Габріеля Атталя, який з липня минулого року обіймав посаду міністра освіти.