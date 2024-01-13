Голова МЗС Франції прибув до Києва, обговорив із Кулебою оборонну співпрацю

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне приїхав до Києва 13 січня.

На спільній пресконференції голова МЗС України Дмитро Кулеба вказав на те, що це перший закордонний візит Сежурне «на другий день» після його призначення на посаду. Французький урядовець заступив на посаду 11 січня.

«Окремо хочу подякувати колезі за те, що його не зупинив черговий масований обстріл Росії. Вдячний йому за сміливість, за те, що він не звернув із дороги й прибув до Києва», – сказав Кулеба.

Голова дипломатії також зазначив, що Сежурне, який був на той момент депутатом Європейського парламенту, виступив за максимальну політичну, економічну та військову підтримку України від початку повномасштабної агресії Росії.

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За словами Кулеби, значна частина переговорів була присвячена розвитку оборонної співпраці між Україною та Францією:

«Ми домовилися, що працюватимемо над створенням максимально сприятливих умов для взаємодії наших оборонних компаній саме в юридичній сфері, щоб юридичні й фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливі і вони змогли виробляти якомога більше зброї».

Серед інших тем він назвав питання заморожених російських активів і створення міжнародного трибуналу.

Сежурне, своєю чергою, назвав свій візит нагодою «встановити довірливу співпрацю» між двома країнами. Він запевнив, що, попри зростання кількості криз у світі, Україна є й залишатиметься одним із пріоритетів Франції.

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«Україна відстоює сьогодні ключові, фундаментальні цінності та принципи міжнародного права, цінності безпеки Європи, безпеки французів. Вже майже два роки триває військова агресія з боку Росії з жахливими наслідками для України, Європи, і світу», – сказав голова французької дипломатії.

Він додав, що країни світу страждають через підвищення цін на енергоносії та посилення харчової кризи. Водночас, за словами Сежурне, світова спільнота не відмовиться від підтримки України.

«Росія сподівається, що Україна та її союзники втомляться швидше, ніж вона. Але ми у відповідь запевняємо, що готові й надалі стійко підтримувати спротив, який чинить Україна своєму агресору», – заявив міністр.

Президент Франції Емманюель Макрон 9 січня призначив новим прем’єр-міністром країни 34-річного Габріеля Атталя, який з липня минулого року обіймав посаду міністра освіти.