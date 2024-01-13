Туск анонсує візит до Києва: планує говорити про польських перевізників і підтримку України

На думку прем’єра Польщі Дональда Туска, підтримка України є важливою для безпеки його країни – про це він заявив 12 січня, передає Польське радіо.

Ця тема, за словами Туска, буде серед головних під час візиту в Україну, котрий, як зазначив прем’єр, має відбутись найближчими днями. Політик наголосив, що темою переговорів у Києві будуть також проблеми польських автоперевізників.

«Я дуже хочу, щоб українські проблеми війни і ширше – безпеки, а також політики щодо Росії – щоб це було спільним, щоб не тільки президент і прем’єр, а польська держава в цілому діяла в цих питаннях солідарно», – сказав голова уряду Польщі.

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Дональд Туск при цьому зауважив, що про свій візит в Україну говоритиме також із президентом Анджеєм Дудою:

«Для нас обох, оскільки президент був у цьому дуже заангажований, ситуація в Україні і на фронті – абсолютно питання номер один. Це питання безпеки Польщі».

Він висловив побажання, щоб спільно з президентом була «розроблена спільна стратегія польської держави щодо ситуації в Україні і політики щодо Росії».

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Серед іншого, вони обговорили питання «взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України».