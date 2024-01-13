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Туск анонсує візит до Києва: планує говорити про польських перевізників і підтримку України

Як зазначив Дональд Туск, візит до Києва має відбутись найближчими днями
Як зазначив Дональд Туск, візит до Києва має відбутись найближчими днями

На думку прем’єра Польщі Дональда Туска, підтримка України є важливою для безпеки його країни – про це він заявив 12 січня, передає Польське радіо.

Ця тема, за словами Туска, буде серед головних під час візиту в Україну, котрий, як зазначив прем’єр, має відбутись найближчими днями. Політик наголосив, що темою переговорів у Києві будуть також проблеми польських автоперевізників.

«Я дуже хочу, щоб українські проблеми війни і ширше – безпеки, а також політики щодо Росії – щоб це було спільним, щоб не тільки президент і прем’єр, а польська держава в цілому діяла в цих питаннях солідарно», – сказав голова уряду Польщі.

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Дональд Туск при цьому зауважив, що про свій візит в Україну говоритиме також із президентом Анджеєм Дудою:

«Для нас обох, оскільки президент був у цьому дуже заангажований, ситуація в Україні і на фронті – абсолютно питання номер один. Це питання безпеки Польщі».

Він висловив побажання, щоб спільно з президентом була «розроблена спільна стратегія польської держави щодо ситуації в Україні і політики щодо Росії».

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Серед іншого, вони обговорили питання «взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України».

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