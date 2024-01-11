Польща: у Варшаві багатотисячний протест на підтримку заарештованих ексурядовців

Біля Сейму Польщі зібралися кілька десятків тисяч поляків, щоб висловити свою підтримку ув’язненим ексурядовцям – колишньому міністру внутрішніх справ Маріушу Камінському та його заступнику Мацею Вонсіку. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За оцінкою організаторів, до акції долучилися 200 тисяч людей, мерія Варшави називає цифру в 35 тисяч.

Учасники тримають у руках польські прапори, гучномовці і портрети ув’язнених, а також скандують «Звільнити», «Переможемо» та «Ми з вами».

На чолі маршу політична верхівка опозиційної партії «Право і Справедливість» – Ярослав Качинський, Матеуш Моравецький та Маріуш Блащак. Також до протесту долучилися дружини вʼязнів – Барбара Камінська і Рома Вонсік.

«Вони сидять у в’язниці за те, що боролися з корупцією на високих суспільних рівнях, а ця влада, ті, хто сьогодні керує, цього не сприймають. Камінський і Вонсік мають бути на свободі», – заявив на протесті лідер партії «Право і Справедливість» Качинський.

Він закликав людей, які живуть недалеко від тюрем, де сидять ексурядовці, приходити туди і підтримувати увʼязнених.

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«Разом ми сильні, разом ми єдині і разом переможемо це зло, яке шириться вже 29 днів. Подивіться, як вони діють. Лише 29 днів, а вже напад на вільні медіа, напад на гідність людини, вже маємо політичних вʼязнів. Це ганьба для Польщі. Мала бути Європа, а є Білорусь, диктатура», – сказав на протесті колишній премʼєр міністр Матеуш Моравецький.

Багатотисячна колона протестувальників від Сейму рушила до канцелярії премʼєра.

2015 року суд Варшави засудив Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у так званій «земельній справі» 2007 року. Того ж року президент Польщі Анджей Дуда помилував обох посадовців.

Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив Каміньського та Вонсіка до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість», яка за результатами осінніх виборів стала опозиційною.