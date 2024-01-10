У Польщі затримали ексміністра внутрішніх справ і його заступника, у Варшаві спалахнув протест

Поліція Польщі ввечері 9 січня затримала колишнього міністра внутрішніх справ країни Маріуша Каміньського та його заступника Мацея Вонсіка, повідомляють польські ЗМІ.

Це сталося в президентському палаці у Варшаві, куди політики прибули на церемонію призначення радників президента на запрошення президента Польщі Анджея Дуди.

Самого Дуди в момент затримання у резиденції не було, він зустрічався з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

У поліції наголосили, що Каміньського та Вонсіка затримали за постановою суду, ухваленою 8 січня. Політики були здивовані, але опору не чинили.

Згодом Польське радіо повідомило, що двох політиків «доставили до місця увʼязнення».

У канцелярії президента Польщі заявили, що затримання гостей президента образило гідність польської держави.

Після затримання політиків біля президентського палацу відбулася акція протесту, де зібралися близько 300 людей.

2015 року суд Варшави засудив Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у так званій «земельній справі» 2007 року. Тоді Каміньський очолював Центральне антикорупційне бюро Польщі, намагаючись довести причетність урядовців до хабарів за допомогу в операціях із земельними ділянками. Того ж року президент Польщі Анджей Дуда помилував Каміньського та Вонсіка. Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив Каміньського та Вонсіка до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість», яка за результатами осінніх виборів стала опозиційною.