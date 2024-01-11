Президент Польщі розпочав процедуру помилування у справі увʼязнених ексурядовців

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до генерального прокурора країни з проханням негайно звільнити з вʼязниці колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка. Таке рішення президент ухвалив після зустрічі з дружинами вʼязнів. Вони попросили Дуду про звільнення їхніх чоловіків.

«Акт про помилування, який був виданий мною як президентом, був виданий згідно з конституцією, згідно з необхідними стандартами. На моє переконання, Маріуш Камінський і Мацей Вонсік надалі є депутатами. Тим не менш, сьогодні вони є у вʼязниці і кожен день перебування там загрожує їхньому здоровʼю», – переконаний президент Польщі.

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Обидва увʼязнені ексурядовці оголосили голодування. Вони називають себе політичними вʼязнями і не визнають провини.

«Є така можливість згідно зі статтею 568 Кримінального Кодексу, щоб генеральний прокурор призупинив виконання покарання, щоб прокурор звільнив ув’язнених, поки триває процедура помилування», – наголосив президент Дуда.

На брифінгу, де президент оголосив про початок процедури, помилування, були присутні дружини Камінського і Вонсіка. Вони висловили сподівання, що їхні чоловіки вже сьогодні повернуться додому з тюрми.

Напередодні Дуда заявив, що затримані 9 січня колишній міністр внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступник Мацея Вонсіка «кришталево чесні».

2015 року суд Варшави засудив Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у так званій «земельній справі» 2007 року. Того ж року президент Польщі Анджей Дуда помилував обох посадовців.

Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив Каміньського та Вонсіка до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість», яка за результатами осінніх виборів стала опозиційною.