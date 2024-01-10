Польща: Дуда стверджує, що арештовані ексурядовці «кришталево чесні»

Президент Польщі Анджей Дуда 10 січня зробив заяву щодо арешту колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка, а також позбавлення їх депутатських мандатів.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на думку Дуди те, що сталося – це порушення конституції і польського законодавства, бо двох ексчиновників вчора арештували всупереч його помилуванню.

«Я стояв і стою на позиції, що пани міністри і їхні співробітники були помилувані президентом Польщі у 2015 році цілком згідно з конституцією, що це помилування в силі, воно чинне. Отже пани міністри, а сьогодні депутати, вибрані під час останніх парламентських виборів, залишаються з своїми мандатами і будь які спроби позбавити їх мандатів є нелегальні», – заявив Дуда.

Президент вважає, що арешти Маріуша Камінського та його Мацей Вонсіка відбулися в брутальний спосіб. Він не погоджується, що справа не має політичного характеру.

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«Хочу запитати своїх земляків, коли ще вони бачили в польській державі такі завзяті дії судів і правоохоронних органів, щоб суди працювали в такому темпі. Я в глибокому шоці, що арештовано людей, котрі, я не маю жодного сумніву, кришталево чесні, котрі завжди боролись за вільну Польщі. Я не заспокоюся, поки Маріуш Камінський і його співробітники не будуть на волі, як повинно бути. Не заспокоюся, запевняю вас, не злякаюся, буду діяти легально, згідно з конституцією і польським законодавством, так як завжди дотепер», – наголосив президент Польщі.

Також президент нагадав, про право на збори та маніфестації, але попросив, щоб ці акції були гідними і мирними.

Раніше стало відомо, що поліція Польщі ввечері 9 січня затримала колишнього міністра внутрішніх справ країни Маріуша Каміньського та його заступника Мацея Вонсіка.

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Завтра партія «Право і Справедливість», членами якої є арештовані експосадовці збирає біля Сейму протест. Опозиція закликає прийти всіх, кому близькі ідеали свободи.

Арештований ексміністр Маріуш Камінський оголосив голодування, пише RMR RM. За інформацією видання, про голодний протест Камінсткий написав у заяві на ім’я голови Міністерства юстиції. Обидва колишніх посадовці вважають себе не винними, а своє затримання називають політичною помстою.

2015 року суд Варшави засудив Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у так званій «земельній справі» 2007 року. Того ж року президент Польщі Анджей Дуда помилував обох посадовців.

Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив Каміньського та Вонсіка до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість», яка за результатами осінніх виборів стала опозиційною.