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Італія закликає Євросоюз створити об’єднану армію

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюзу слід створити обʼєднану армію. На його думку, Європі необхідні спільні миротворчі сили, які могли б брати участь у запобіганні та врегулюванні можливих конфліктів.

В інтервʼю газеті La Stampa Таяні підкреслив, що тісніша військова співпраця всередині Євросоюзу є пріоритетом для нього та для партії Forza Italia, яку він очолює.

«Якщо ми хочемо грати у світі роль миротворців, нам потрібна європейська армія. Це фундаментальна умова для дієвої зовнішньої політики у Європі», – сказав Таяні.

Він також додав, що у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія та Росія, та де загострюються політичні кризи на Близькому Сході та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, «громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити тільки вже наявна структура, а саме Євросоюз».

Крім того, Таяні закликав до реформи самої загальноєвропейської політичної структури. На його переконання, Європа повинна мати одного формального лідера, а не двох, як зараз, – голову Євроради та голову Єврокомісії.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні європейські країни розширюють та модернізують свої збройні сили та збільшують військові бюджети. Вони також приділяють більше уваги питанням оборонної співпраці. Однак, уточнює Reuters, ці зусилля відбуваються здебільшого в рамках співробітництва всередині НАТО, а не виключно на європейській платформі.

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