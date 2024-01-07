Італія закликає Євросоюз створити об’єднану армію

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюзу слід створити обʼєднану армію. На його думку, Європі необхідні спільні миротворчі сили, які могли б брати участь у запобіганні та врегулюванні можливих конфліктів.

В інтервʼю газеті La Stampa Таяні підкреслив, що тісніша військова співпраця всередині Євросоюзу є пріоритетом для нього та для партії Forza Italia, яку він очолює.

«Якщо ми хочемо грати у світі роль миротворців, нам потрібна європейська армія. Це фундаментальна умова для дієвої зовнішньої політики у Європі», – сказав Таяні.

Він також додав, що у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія та Росія, та де загострюються політичні кризи на Близькому Сході та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, «громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити тільки вже наявна структура, а саме Євросоюз».

Крім того, Таяні закликав до реформи самої загальноєвропейської політичної структури. На його переконання, Європа повинна мати одного формального лідера, а не двох, як зараз, – голову Євроради та голову Єврокомісії.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні європейські країни розширюють та модернізують свої збройні сили та збільшують військові бюджети. Вони також приділяють більше уваги питанням оборонної співпраці. Однак, уточнює Reuters, ці зусилля відбуваються здебільшого в рамках співробітництва всередині НАТО, а не виключно на європейській платформі.