У Херсоні загинув український фіксер Repubblica, італійський журналіст зазнав поранення

Офіс генерального прокурора повідомив 26 квітня, що внаслідок обстрілу російськими військами Антонівського мосту на Херсонщині загинув цивільний і зазнав поранення журналіст іноземного видання. Імʼя журналіста та видання, в якому він працює, не уточнюється. Пораненого в плече журналіста доправили до лікарні.

Італійське видання Repubblica назвало імена загиблого і пораненого.

«Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили сьогодні під засідку російських снайперів на околицях Херсона, що на півдні України. Бітік, на жаль, не дотягнув (до лікарні) і загинув, у нього залишилися дружина і син. Коррадо, який зазнав поранення в плече, перебуває в цивільній лікарні Херсона», – йдеться в повідомленні.

Обидва журналісти, які висвітлювали перебіг бойових дій, були одягнені в бронежилети з написом «Преса».

«По нас вистрелили. Я бачив Богдана на землі, він не рухався. Я повз, поки не вийшов з лінії вогню. Біг, поки не натрапив на цивільну машину. Я був весь у крові, мене відвезли в лікарню до Херсона. Я кілька разів намагався додзвонитися до Богдана, він не відповідав. Він був моїм великим другом, біль нестерпний», – сказав Зуніно в телефонній розмові з представником Repubblica.

«На даний момент знайти тіло Бітіка важко через наявність снайперів (російських військових – ред.)», – ідеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його міністерство та посольство Італії в Києві працюють з українською владою, щоб Коррадо Зуніно якнайшвидше повернувся на батьківщину.

У листопаді 2022 року Національна спілка журналістів України повідомляла, що лише від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули щонайменше 43 медійники. За даними спілки, серед загиблих – вісім журналістів, які виконували професійні обов’язки, 13 співробітників медіа стали цивільними жертвами, а також 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Цього тижня минає рік відтоді, коли в Києві внаслідок російського обстрілу загинула співробітниця Радіо Свобода Віра Гирич.