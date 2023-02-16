Президент і головнокомандувач ЗСУ подякували воєнкорам і пресофіцерам у День вшанування військових журналістів

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих військових журналістів та пресофіцерів.

У Telegram він написав, що завдяки роботі військових журналістів і пресофіцерів «розвіюється туман війни», фіксуються злочини російських загарбників, а подвиги українських воїнів стають відомі на весь світ.

«Пам’ятаємо та схиляємо голови в скорботі за всіма військовими журналістами, кореспондентами, пресофіцерами, фахівцями зі зв’язків із громадськістю, хто, виконуючи службовий обов’язок, пав від рук ворога. Дякую нашим медійникам у погонах, які з першого дня спротиву російським загарбникам перебувають у найгарячіших точках», – заявив Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у свою чергу, зазначив, що тільки за час широкомасштабної збройної агресії Росії восьмеро журналістів загинули безпосередньо під час здійснення професійної діяльності, а 24 – загинули як учасники бойових дій у лавах ЗСУ та внаслідок російських обстрілів.

«Дякую вам, дорогі воєнкори та пресофіцери, за службу і правду! Завдяки вам Україна і весь вільний світ знає імена та обличчя своїх захисників і захисниць. Ви фіксуєте історію нашої боротьби і прийдешньої перемоги. Ви робите Збройні сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Зичу якнайшвидшої перемоги! Сил і стійкості, натхнення і непохитної віри! Вічна пам’ять полеглим», – написав Зажужний у Telegram.

16 лютого відзначається День вшанування військових журналістів України.

За даними організації «Репортери без кордонів», у 2022 році восьмеро журналістів загинули в Україні внаслідок російської агресії. За даними організації, серед них – 5 іноземців. Про вісім загиблих медійників за минулий рік повідомляв і «Інститут масової інформації». Міжнародна федерація журналістів (IFJ) водночас повідомляла про 12 представників ЗМІ, які загинули на війні в Україні.