«Вдячний за оберігання пам’яті» – син загиблої продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич про меморіальну дошку у Вашингтоні

Син загиблої журналістки і продюсерки Радіо Свобода Віра Гирич, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву у квітні, Богдан Гирич висловив вдячність усім причетним у зв’язку з нещодавнім відкриттям у Вашингтоні меморіальної дошки, присвяченої пам’яті його матері.

«Дуже вдячний пані Аманді Беннетт, пану Джеймі Флаю, організаціям Голос Америки та Радіо Свобода за вшанування моєї мами Віри Гирич та за оберігання пам’яті про її життя та здобутки», – написав у фейсбуці Богдан Гирич.

13 грудня у Вашингтоні встановили меморіальну дошку в пам’ять про Віру Гирич, журналістку і продюсерку Радіо Свобода. Церемонія встановлення дошки на меморіальній стіні загиблих журналістів відбувалась у приміщенні офісу «Голосу Америки», повідомило видання.

Очільниця Агенції США із глобальних медіа, до якої входять, зокрема, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та «Голос Америки», Аманда Беннетт сказала, що «Віра Гирич віддала своє життя, відкриваючи правду та створюючи незалежну журналістику для народу України та Росії».

У свою чергу, президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай подякував за визнання вкладу Віри Гирич: «Вона була ключовою особою для висвітлення подій з передової, чим Радіо Свобода займалось тоді й продовжує робити зараз для аудиторії в Україні».

Журналістка і продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Києва 28 квітня. Її тіло виявили під уламками житлового будинку вранці наступного дня. У Віри Гирич залишилися батьки та дорослий син. Вона працювала в київському бюро Радіо Свобода з лютого 2018 року, а до того – на провідних українських телеканалах.