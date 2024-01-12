США розпочали розмову з урядом України про двосторонні зобов’язання щодо безпеки – Бріджит Брінк

Двосторонню розмову про те, якими будуть двосторонні зобов’язання щодо безпеки, США розпочали із українським урядом та Офісом президента. Про це заявила посол США Бріджит Брінк під час брифінгу журналістам за підсумками візиту до Києва Пенні Пріцкер, спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України.

За її словами, вже провели дві зустрічі і продовжуватимуть надалі.

«Ми вже розпочали двосторонню розмову з вашим урядом, у тому числі з офісом президента, де обговорюємо, якими будуть з нашого боку двосторонні зобов’язання щодо безпеки. Ми вже провели дві зустрічі і збираємося їх продовжувати. Адміністрація Байдена дуже віддана цьому. Тож я очікую, що ми дійдемо до моменту оголошення про це, але перед цим нам потрібно ще все обговорити», – зазначила Бріджит Брінк.

Посол США додала, що Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні захистити себе і стримати майбутню агресію Росії, а «ключовою частиною цього є ваша безпека».

«На додаток до допомоги у сфері безпеки, яку ми вже надали, щоб допомогти відбити і збити російські ракети і безпілотники, ми також зобов’язуємося думати про більш довгострокову перспективу. Ми також взяли на себе широкі зобов’язання в стратегічному сенсі щодо вашого членства в НАТО. І я знаю, що цього прагнуть і українці, але до того часу має існувати міст, який допоможе нам підтримати вас у гарантуванні безпеки, яку ми хочемо вам надати», – заявила вона.

Брінк нагадала, що минулого літа під час саміту НАТО у Вільнюсі, країни G7 зібралися разом і оголосили про підтримку багатосторонніх і двосторонніх гарантій безпеки. За її словами, «це і є цей місток».

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Робота над проєктом щодо гарантій безпеки України триває, відповідно до спільної декларації «Групи семи» й України, ухваленої у Вільнюсі на минулорічному саміті НАТО.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав цю роботу, назвавши її першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

У Кремлі в липні заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.