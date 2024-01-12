У Києві спецпредставниця США Пріцкер зустрілася з Шмигалем та депутатами

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у Києві зустрілася з українським прем’єром Денисом Шмигалем.

За словами Шмигаля, учасники зустрічі обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства.

«Ключова тема – зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток. Одна з основних передумов – забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних спроможностей», – написав він у фейсбуці.

Український прем’єр також додав, що важливим чинником залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів – обговорили основні потреби на цей рік.

У свою чергу, Пенні Пріцкер заявила, що з Денисом Шмигалем обговорювався «позитивний вплив програми реформ в Україні, експортні шляхи та те, як можемо реалізувати шляхи збільшення інвестицій приватного сектору».

Також про зустріч з спецпредставницею США повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, представники депутатських фракцій зустрілися з очолюваною Пенні Пріцкер делегацією зі США.

Це вже другий візит спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер до Києва після призначення її на цю посаду.

Цей візит відбувається на тлі затримки допомоги Україні з боку Заходу. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

Крім того, у грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.