«Дивлюсь на це з більшим позитивом, ніж в грудні» – Зеленський про перспективи отримання допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз він більш позитивно оцінює перспективи отримання допомоги від США, яка була затримана через дії Конгресу.

«Що стосується допомоги Вашингтона, я дивлюсь на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також дотиснемо до цього результату», – заявив він на пресконференції з британським прем’єром в Києві.

Що стосується перспектив отримання довготривалої допомоги від ЄС, то, за його словами, рішення буде відоме на початку лютого.

«Є двосторонні угоди – там у нас багато позитиву. Від різних країн Європи, не лише членів ЄС. Що стосується багатомільярдної довготривалої підтримки у розмірі 50 млрд – працюємо над тим, щоб мати позитивне рішення 1 лютого», – сказав Зеленський.

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У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

Крім того, у грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.