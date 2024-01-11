Зеленський анонсував оприлюднення «першого драфту» гарантій безпеки для України найближчим часом

Загальні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ в Ризі.

«Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки на шляху до НАТО... Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам – не тільки українському – перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, непублічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною», – сказав президент.

Він додав, що безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову, ІТ- і кіберпідтримку, і є кроком на шляху України до безпекового альянсу.

Робота над проєктом щодо гарантій безпеки України триває, відповідно до спільної декларації «Групи семи» й України, ухваленої у Вільнюсі на минулорічному саміті НАТО.

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Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав цю роботу, назвавши її першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

У Кремлі в липні заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.