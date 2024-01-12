Україна та Британія підписали двосторонню безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

Документ під назвою Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії підписали лідери двох країн після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.

«Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світові: Україна не наодинці. Слава Україні», – зазначив президент Зеленський.

Договір став першим у сфері угод з безпеки на виконання домовленостей, узгоджених під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами «Групи семи» та іншими країнами.

«Зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО», – повідомив після підписання глава держави.

Британський уряд повідомляв, що прем’єр планує відвідати Київ і оголосити про додаткові 18 мільйонів допомоги Україні. Частина з цих коштів буде призначена для міжнародних організацій на кшталт ООН і Червоного хреста.

Українська сторона наразі не анонсувала зустріч Зеленського із Сунаком. Офіс президента 9 січня повідомляв, що українська та британська делегації перейшли до «безпосереднього опрацювання проєкту» угоди про безпекові гарантії.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що загальні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом.

Робота над проєктом щодо гарантій безпеки України триває, відповідно до спільної декларації «Групи семи» й України, ухваленої у Вільнюсі на минулорічному саміті НАТО.