«Перейшли до опрацювання проєкту угоди» – ОП про переговори з Британією щодо безпекових гарантій

В Офісі президента України повідомили про проведення чергового раунду переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

«Учасники перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди, обговорили її основні елементи й окремі тематичні блоки, а також узгодили подальший графік двосторонніх переговорів», – йдеться в повідомленні. Подробиць в ОП не навели.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Про те, що Україна почала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, в Офісі президента повідомили в серпні минулого року.

За повідомленням, це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яку в липні підписали країни «Групи семи» (G7) і до якої висловили бажання приєднатися ще низка країн.

Схожі переговори зі США Україна почала 3 серпня.

У липні країни «Групи семи» (G7) оголосили про початок двосторонніх переговорів із Україною щодо формалізації підтримки Києва.

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Декларація про підтримку України, підписана ними, передбачає двосторонні домовленості між Києвом і країнами G7 й іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.