Британія: Сунак підпише із Зеленським угоду про безпекову співпрацю, Лондон збільшує суму допомоги

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планують підписати сьогодні «історичну угоду» про безпекову співпрацю України та Британії – про це заявила пресслужба британського уряду 12 січня.

Ця угода має стати втіленням домовленостей України із країнами «Групи семи» щодо двосторонніх гарантій безпеки.

«Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Символічна угода має стати першим кроком у розвитку непохитного столітнього партнерства між Україною та Великою Британією», – йдеться в повідомленні.

На Даунінг-стріт уточнили, що угода про безпекову співпрацю формалізує спектр підтримки, яку надає Україні Лондон, в тому числі щодо передачі розвідувальних даних, кібербезпеки, медичного та військового навчання і співробітництва в оборонній індустрії. Вона також передбачатиме, що Велика Британія консультуватиметься з Україною в разі нових атак Росії та надаватиме «швидку й стабільну» допомогу її обороні.

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«Сунак також підтвердив, що Сполучене Королівство надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки. Фінансування допоможе залучити найкращі військові знання та оборонну продукцію Сполученого Королівства для забезпечення перемоги України на полі бою, включно з такими критичними напрямами, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси та безпека на морі», – повідомляє уряд.

У пресслужбі очікують, що щонайменше 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України, в тому числі розвідувальні, ударні та морські дрони. Лондон анонсує, що це буде «найбільше постачання дронів» Україні від країни-партнера.

«Протягом двох років Україна з великою мужністю бореться проти жорстокого російського вторгнення. Вони все ще борються, непохитні в своїй рішучості захистити свою країну та принципи свободи й демократії. Я сьогодні тут з одним повідомленням: Велика Британія також не похитнеться. Ми будемо з Україною в її найтемніші години і в кращі часи, які прийдуть», – заявив Сунак.

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Британський уряд повідомляє, що прем’єр планує відвідати Київ і оголосити про додаткові 18 мільйонів допомоги Україні. Частина з цих коштів буде призначена для міжнародних організацій на кшталт ООН і Червоного хреста.

Українська сторона наразі не анонсувала зустріч Зеленського із Сунаком. Офіс президента 9 січня повідомляв, що українська та британська делегації перейшли до «безпосереднього опрацювання проєкту» угоди про безпекові гарантії.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що загальні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом.

Робота над проєктом щодо гарантій безпеки України триває, відповідно до спільної декларації «Групи семи» й України, ухваленої у Вільнюсі на минулорічному саміті НАТО.