Повітряні сили США повідомили деталі про удари по позиціях хуситів

Американські військові завдали ударів по понад 60 цілях єменських повстанців Хуті, заявило Центральне командування Військово-повітряних сил Сполучених Штатів 11 січня.

За повідомленням військових, цілі були розташовані в 16 локаціях, які контролюють підтримувані Іраном хусити, до них увійшли «вузли командування та управління, склади боєприпасів, пускові системи, виробничі спроможності, радіолокаційні систем протиповітряної оборони».

«В ході ударів було застосовано понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Ці удари складалися з повітряних і морських ударів коаліції та засобів підтримки з усього регіону, в тому числі літаків Центрального командування ВМС США та ударних ракет «Томагавк», запущених із надводних і підземних платформ», – йдеться в повідомленні.

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Командування додає, що удар вказує на прихильність міжнародної спільноти до свободи судноплавства та протидії нападам на комерційні та військові судна США та коаліції в Червоному морі.

Раніше президент США Джо Байден та міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс повідомили, що американські та британські війська за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів завдали ударів по позиціях єменських повстанців руху Хуті після перешкоджання судноплавству.

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.