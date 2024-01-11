Після звіту про недоліки у відстеженні наданої Україні зброї Пентагон заявив про відсутність доказів зловживань

Генеральний інспектор Пентагону 11 січня оприлюднив звіт, у якому йдеться про те, що Міністерство оборони США не відстежило належним чином зброю майже на мільярд доларів, надіслану як військова допомога в Україну.

«Хоча Міністерство оборони покращило моніторинг після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, воно не повністю відповідало вимогам щодо підзвітності оборонних виробів у ворожому середовищі», – зазначили інспектори.

Водночас, як йдеться у звіті, інспектори не можуть зробити висновок, чи була якась зброя використана не за призначенням чи вкрадена.

Про те, що немає ніяких доказів крадіжки зброї, заявили і представники адміністрації президента США.

«Немає достовірних доказів незаконного розповсюдження передового озброєння, яке США надають Україні», – сказав на брифінгу 11 січня речник Міноборони США Пет Райдер.

Коментуючи звіт генерального інспектора Пентагону, він додав, що Росія «продовжує поширювати дезінформацію про протилежне».

«Ми спостерігаємо, як українці використовують ці спроможності на полі бою. Ми бачимо, як вони ефективно їх використовують», – сказав Райдер.

Про відсутність доказів неналежного використання озброєння, наданого Україні, коментуючи звіт Пентагона, наголосили і в Білому домі.

«У звіті також зазначено, що, на мою думку, важливо, по-перше, що немає жодних доказів будь-якого масштабного чи незаконного перенаправлення будь-якого обладнання, яке надходить в Україну. І, по-друге, що це обставини воєнного часу. Існують реальні межі нашої здатності порахувати кожну одиницю, кожну кулю, кожен артилерійський снаряд», – цитує «Голос Америки» координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

За його словами, Міністерство оборони США зробило певні покращення перевірки озброєння, зокрема, такі речі, як портативні сканери, і збільшило присутність відповідного персоналу у посольстві США в Україні, щоб спробувати допомогти з ефективнішим відстеженням обладнання.

При цьому він зазначив, що США не готові наражати їх на небезпеку і направляти ближче до фронту, «щоб перевіряти кожне дрібне відправлення і використання».

Звіт був оприлюднений у той час, як Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про нову військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.