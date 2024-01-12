США і Британія завдали ударів по підтримуваних Іраном Хуті в Ємені – ЗМІ

США і Велика Британія почали завдавати ударів по об’єктах, пов’язаних із підтримуваними Іраном бойовиками Хуті в Ємені, повідомили агенції Reuters і Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

Це перші удари, спрямовані проти Хуті, відколи вони почали напади на судна в Червоному морі наприкінці минулого року.

За повідомленням, атакований понад десяток об’єктів, зокрема системи протиповітряної оборони і місця зберігання зброї.

Офіційно удари в США і Британії не коментували. Неназвані чиновники сказали, що найближчим часом очікується офіційна заява з детальною інформацією про удари.

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

У резолюції, авторами якої є США і Японія, сказано, що щонайменше два десятки атак Хуті перешкоджають світовій торгівлі «і підривають навігаційні права і свободи, а також регіональний мир і безпеку».

10 січня Білий дім заявив, що атаки єменських бойовиків Хуті в Червоному морі є «незаконними і мають ескалаційний характер», і Сполучені Штати проконсультуються зі своїми партнерами щодо наступних кроків, якщо ці напади триватимуть.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Хуті «атакують комерційні судна, пов’язані з країнами по всьому світу, багато з яких не мають зв’язку з Ізраїлем».

Сполучені Штати й 11 інших країн 4 січня оголосили попередження Хуті з вимогою припинити напади на судна або зіткнутися з «наслідками». Через кілька годин після цього повстанці Хуті 4 січня запустили морський безпілотник, який наблизився на відстань «кількох миль» до ВМС США і комерційних суден, перш ніж вибухнути.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

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