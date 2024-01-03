12 країн попередили Хуті про «наслідки», якщо напади на кораблі триватимуть

12 країн 3 січня спільно попередили підтримуваних Іраном повстанців Хуті в Ємені про «наслідки», якщо вони не припинять напади на судна в Червоному морі.

«Нехай наше послання буде чітким: ми закликаємо до негайного припинення цих незаконних атак і звільнення незаконно затриманих суден і екіпажів», — йдеться в заяві США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Італії, Бельгії, Нідерландів, Данії і Бахрейну.

«Хуті нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю, глобальній економіці і вільному руху торгівлі в критично важливих водних шляхах регіону», – наголошується в заяві. Про які саме наслідки йдеться – не уточнюють.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), які контролюють північну частину Ємену, раніше оголосили, що включаються у війну з Ізраїлем, і будуть обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбуваються майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

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