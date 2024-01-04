Хуті запустили морський дрон через кілька годин після попередження від США і союзників

Підтримувані Іраном єменські повстанців Хуті 4 січня запустили морський безпілотник, який наблизився на відстань «кількох миль» до ВМС США і комерційних суден, перш ніж вибухнути, повідомили американські військові.

Інцидент стався 4 січня, лише через кілька годин після того, як Сполучені Штати й 11 інших країн оголосили попередження Хуті з вимогою припинити напади на судна або зіткнутися з «наслідками».

Віцеадмірал Бред Купер, керівник операцій ВМС США на Близькому Сході, сказав, що Хуті вперше використали морський безпілотник відтоді, як вони почали переслідувати комерційні судна в Червоному морі після початку війни в Секторі Гази.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

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