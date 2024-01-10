Британія та США заявляють про відбиття «найбільшої» атаки хуситів у Червоному морі

Британський та американські кораблі відбили повітряну атаку руху Хуті – про це повідомив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс та Центральне командування США.

За даними Шаппса, корабель DIAMOND разом із американськими військовими кораблями «успішно відбив наразі найбільшу атаку хуситів, підтримуваних Іраном, у Червоному морі».

«Застосувавши ракети Sea Viper та вогнепальну зброю, DIAMOND знищив велику кількість дронів, випущених по ньому та комерційних перевізниках, без постраждалих та руйнувань для DIAMOND та його екіпажу», – заявив Шаппс.

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Центральне командування США повідомило, що атака сталася увечері 9 січня за єменським часом. Хусити випустили протикорабельні крилаті та балістичну ракети, а також 18 дронів-камікадзе з підконтрольних їм регіонів Ємена по південному району Червоного моря, де проходили «десятки торгових суден».

Сполучені Штати й 11 інших країн 4 січня оголосили попередження Хуті з вимогою припинити напади на судна або зіткнутися з «наслідками». За кілька годин після цього повстанці Хуті 4 січня запустили морський безпілотник, який наблизився на відстань «кількох миль» до ВМС США і комерційних суден, перш ніж вибухнути.