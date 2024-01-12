Байден і Шаппс підтвердили удари по позиціях руху Хуті в Ємені

Американські та британські війська за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів завдали ударів по позиціях єменських повстанців руху Хуті після перешкоджання судноплавству – про це заявили президент США Джо Байден та міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

Байден назвав удари прямою відповіддю на «безпрецедентні» атаки хуситів на шляхи міжнародного судноплавства в Червоному морі, в тому числі перше в історії застосування протикорабельних балістичних ракет. За його даними, 27 нападів наразили на небезпеку американський персонал та цивільних мореплавців, а також вплинули ще на 50 держав, в тому числі членів екіпажів із 20 країн. Понад 2 тисячі кораблів були змушені змінити курс, аби уникнути Червоного моря, що спричинило тижні затримок у постачаннях товарів.

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Байден нагадав, що США в грудні об’єднали коаліцію з більше ніж 20 країн для захисту міжнародного судноплавства, засудили атаки Хуті разом із понад 40 державами і спільно з 13 партнерами застерегли повстанців від подальших атак.

«Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та наші партнери не потерплять нападів на наш персонал і не дозволять ворожим діячам поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі. Я без вагань спрямую подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це буде необхідно», – заявив президент США.

За даними Шаппса, чотири британських винищувачі Typhoon разом із американськими військами завдали «точних ударів» по двох військових цілях хуситів.

«Загроза невинним життям і світовій торгівлі стала настільки великою, що ця дія була не лише необхідною – це був наш обов’язок захистити судна та свободу судноплавства», – прокоментував голова Міноборони Британії.

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Раніше західні медіа повідомили з посиланням на американських посадовців, що США та Британія вперше завдали ударів по позиціях хуситів через їхні атаки на судна в Червоному морі наприкінці минулого року. За повідомленням, був уражений понад десяток об’єктів, зокрема, системи протиповітряної оборони і місця зберігання зброї.

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснюють свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.