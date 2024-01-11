Уряд Британії оголосив про плани «найбільшого за останні 70 років розширення ядерної енергетики»

Уряд Великобританії оголосив про плани «найбільшого за останні 70 років розширення ядерної енергетики в країні» з метою зміцнення енергетичної незалежності та досягнення цілей щодо скорочення викидів вуглекислого газу.



Як повідомляється на сайті уряду, дорожня карта розвитку цивільної ядерної енергетики включає вивчення можливості будівництва нової великої електростанції, збільшення виробництва енергії у 4 рази до 24 гігават (ГВт) до 2050 року – цього достатньо, щоб забезпечити чверть потреб Великобританії в електроенергії.



Уряд також інвестує до 300 мільйонів фунтів стерлінгів (382 мільйони доларів) у виробництво у Великобританії палива, необхідного для живлення нових високотехнологічних ядерних реакторів, відомих як HALEU, які зараз комерційно виробляються лише в Росії.



«Ядерна енергетика є ідеальною протиотрутою для вирішення енергетичних проблем, з якими стикається Британія: вона екологічна, дешевша в довгостроковій перспективі та забезпечить енергетичну безпеку Великобританії в довгостроковій перспективі», – сказав прем’єр-міністр Ріші Сунак, додавши, що це «правильне довгострокове рішення і є наступним кроком у відданості ядерній енергетиці, що ставить нас на шлях до досягнення нульового рівня викидів до 2050 року у виважений і сталий спосіб».



Міністр енергетики Клер Кутіньо заявила, що ці плани означатимуть, що Великобританія «ніколи більше не буде змушена платити викуп за енергоносії таким тиранам, як Владимир Путін».



«Ми робимо найбільші інвестиції у вітчизняну атомну енергетику за 70 років. Наш план у розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів щодо виробництва сучасного ядерного палива у Великій Британії забезпечить постачання атомних станцій у країні та за кордоном, що ще більше послабить вплив Кремля на світові енергетичні ринки», – наголосив він.

Британія стикнулася з кризою вартості життя, частково спричиненою стрибком цін на нафту і газ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.