Сунак в Україні: «Наша підтримка не похитнеться» 

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до України – про це він повідомив у своєму твітері 12 січня.

За словами голови британського уряду, він прибув із «простим повідомленням».

«Наша підтримка не похитнеться. Всім українцям, Британія з вами – стільки, скільки знадобиться», – заявив Сунак.

Раніше пресслужба британського уряду повідомила, що Сунак зустрінеться із Зеленським 12 січня і підпише «історичну угоду» про безпекову співпрацю в рамках домовленостей про безпекові гарантії України з країнами G7.

Лондон також анонсував збільшення військової допомоги Україні на 2024-2025 роки.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що загальні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом.

Робота над проєктом щодо гарантій безпеки України триває, відповідно до спільної декларації «Групи семи» й України, ухваленої у Вільнюсі на минулорічному саміті НАТО.