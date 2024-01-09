У Франції призначили нового прем’єра

Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим прем’єр-міністром країни 34-річного Габріеля Атталя, який з липня минулого року обіймав посаду міністра освіти.



Атталь став наймолодшим главою уряду в історії П’ятої французької республіки. На посаді прем’єра він змінив Елізабет Борн, яка пішла у відставку напередодні.



Макрон заявив, що розраховує на енергію Атталя у справі реалізації його проєкту щодо «переозброєння» країни, про який президент оголосив у своєму новорічному телезверненні.

Як зазначає Французьке міжнародне радіо, в цій промові Еммануель Макрон представив загалом свої найближчі політичні плани і кілька разів вжив слово переозброєння у значенні посилення – в економіці, сфері промисловості та технологій, державних службах.

ЗМІ також зазначають, що Макрон прагне посилити позиції своєї центристської партії перед запланованими на червень виборами до Європарламенту і продовжити керувати країною, незважаючи на ухвалені минулого року непопулярні пенсійну та міграційну реформи.

Новий французький прем’єр Габріель Атталь входить до найближчих союзників Макрона. Його ім’я стало широко відомим під час пандемії COVID-19, коли він виступав представником уряду. Атталь також є першим прем’єр-міністром, який є відкритим гомосексуалом. У 2017 році він уклав цивільний союз зі Стефаном Сежурном. Він також вважається соратником чинного президента і обіймає зараз посаду генерального секретаря заснованої Макроном партії «Відродження».