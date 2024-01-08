Прем’єрка Франції пішла у відставку

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн залишила свою посаду. Президент Емманюель Макрон прийняв відставку, подякувавши Борн за роботу.

До призначення нового складу кабінету міністрів вона продовжуватиме тимчасово виконувати обов’язки прем’єра.

Елізабет Борн стала прем’єр-міністром у травні 2022 року. До цього вона змінила кілька міністерських посад. Вона була другою жінкою-прем’єр-міністром Франції.

Прем’єрський період Борн був відзначений хвилюваннями через непопулярну пенсійну реформу, мігрантську кризу і загальне подорожчання життя.

Емманюель Макрон не сказав, кого з політиків він бачить наступним прем’єр-міністром.