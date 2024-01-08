Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Прем’єрка Франції пішла у відставку

Елізабет Борн стала прем’єр-міністром у травні 2022 року
Елізабет Борн стала прем’єр-міністром у травні 2022 року

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн залишила свою посаду. Президент Емманюель Макрон прийняв відставку, подякувавши Борн за роботу.

До призначення нового складу кабінету міністрів вона продовжуватиме тимчасово виконувати обов’язки прем’єра.

Елізабет Борн стала прем’єр-міністром у травні 2022 року. До цього вона змінила кілька міністерських посад. Вона була другою жінкою-прем’єр-міністром Франції.

Прем’єрський період Борн був відзначений хвилюваннями через непопулярну пенсійну реформу, мігрантську кризу і загальне подорожчання життя.

Емманюель Макрон не сказав, кого з політиків він бачить наступним прем’єр-міністром.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG