Угода України та Британії передбачає надання допомоги та консультації протягом 24 годин у разі нападу РФ

Угода, підписана 12 січня Києвом та Лондоном, передбачає з боку Британії надання Україні допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах.



«Основними компонентами зобов’язань щодо безпеки, наданих Україні Сполученим Королівством у цій Угоді, є надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах; запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації або новій агресії з боку РФ», – йдеться у вступній частині документа.

Читайте також: Сунак в Україні: «Наша підтримка не похитнеться»



Відповідно до угоди, у разі збройного нападу Росії на Україну будуть проведені консультації протягом 24 годин для «визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії».



Крім того, у документі зазначається, Британія вважає – майбутнє членство України в НАТО зробить ефективний внесок у мир і стабільність у Європі.

Також у підписаній угоді Київ і Лондон визнають, що Росія та її «проксі» використовують небезпечну організовану злочинність (НОЗ), зокрема незаконне фінансування, для фінансування дій, спрямованих на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, а також її внутрішньої стабільності. Документ передбачає заходи протидії цьому.



Загалом документ складається з дев’яти частин, зокрема, «Оборона та безпека, «Невійськова безпека», «Політичне співробітництво», «Фіскальна підтримка, відновлення та відбудова», «Реформи».

Ця угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання.

Як пояснив на своїй сторінці в фейсбуці міністр оборони Рустем Умєров, угода формалізує підтримку низки програм, яку Велика Британія надає і продовжуватиме надавати, зокрема в галузях обміну розвідданими, кібербезпеки, медичної та військової підготовки, співпраці з питань ОПК. Також, як зауважує міністр, зобов’язує Велику Британію проводити консультації з Україною в разі повторного нападу росії на Україну та надавати оборонну підтримку.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».