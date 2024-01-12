Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Сунак оголосив про надання Києву понад 3 млрд доларів – це найбільший пакет допомоги з початку війни

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, 12 січня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, 12 січня 2024 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває з візитом в Києві, оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів – це найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни.

«Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів (3,19 млрд доларів). Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських військових», – сказав він у Києві.

За словами Сунака, 200 млн фунтів із цього оборонного пакета виділять на виробництво сотень тисяч нових дронів.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Раніше анонсувалось, що Велика Британія надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки. Очікується, що це фінансування допоможе залучити найкращі військові знання та оборонну продукцію Сполученого Королівства для забезпечення перемоги України на полі бою.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG