Сунак оголосив про надання Києву понад 3 млрд доларів – це найбільший пакет допомоги з початку війни

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває з візитом в Києві, оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів – це найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни.

«Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів (3,19 млрд доларів). Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських військових», – сказав він у Києві.

За словами Сунака, 200 млн фунтів із цього оборонного пакета виділять на виробництво сотень тисяч нових дронів.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Раніше анонсувалось, що Велика Британія надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки. Очікується, що це фінансування допоможе залучити найкращі військові знання та оборонну продукцію Сполученого Королівства для забезпечення перемоги України на полі бою.