Cпецпредставниця США Пенні Пріцкер розповіла, з якою метою приїхала до України

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що мета її поїздки до України, серед іншого, – похвалити прогрес України в антикорупційному законодавстві. Про це вона заявила під час брифінгу за підсумками свого візиту до Києва.

«Мета нашої поїздки – похвалити Україну за прогрес, якого вона досягла щодо антикорупційного законодавства до переговорів про вступ до ЄС та нещодавніх арештів, здійснених НАБУ. Важливо зберегти цей імпульс, і це те, на чому я наголосила вашим урядовцям», – сказала вона.

За її словами, це не тільки Сполучені Штати, ЄС і МВФ, які звертають на це увагу, це і приватний сектор.

«Для того, щоб Україна завершила своє відновлення та змогла бути процвітаючою країною, яка реалізує свій потенціал, нам і Україні потрібні інвестиції приватного сектору, а це означає, що Україна має рішуче викорінити корупцію», – зауважила Пріцкер.

Також спецпредставниця США зазначила, що американський приватний сектор зацікавлений у співпраці з Україною, «щоб запустити економіку та прискорити економічне зростання».

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«Існує відчуття реального інтересу та впевненості в економічній стійкості, потенціалі та довгострокових перспективах України. І тому генеральні директори наших компаній Archer Daniels Midland, Oliver Wyman і Bank of America International/Merrill Lynch приєдналися до мене в цій поїздці», – зазначила Пенні Пріцкер.

За її словами, «люди зосереджені на економічному імпульсі України».

Також Пенні Пріцкер наголосила, що позиція США щодо України не змінилася – її підтримують як адміністрація Джо Байдена, так і двопартійний Конгрес.

«Я хочу запевнити український народ і український уряд у тому, що позиція Америки щодо України не змінилася. Адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує Україну. Двопартійний Конгрес підтримує Україну, і адміністрація Байдена наполегливо працює над тим, щоб схвалити законопроект про додаткову допомогу», – сказала вона.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер 12 січня прибула з візитом до Києва. Це вже її друга поїздка до України після призначення на цю посаду.

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У Києві вона зустрілася з президентом України, прем’єром, спікером парламенту та представниками депутатських фракцій.

Цей візит відбувається на тлі затримки допомоги Україні з боку Заходу. У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.