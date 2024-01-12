«Є прогрес» – Пенні Пріцкер про конфіскацію російських активів на відбудову України

Сполучені Штати Америки мають законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь України, і адміністрація президента Джо Байдена його підтримує. На цьому наголосила Пенні Пріцкер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, під час розмови із журналістами у Києві 12 січня.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про перспективи конфіскації російських активів для відновлення України, вона заявила, що «є прогрес».

«Що стосується російських активів, які перебувають у країнах «Групи семи», то «Група семи» вирішила, що Росія повинна заплатити за руйнування, які вона спричинила. Члени G7 заявили, що збираються залишити російські активи замороженими», – нагадала Пріцкер.

За її словами, країни G7 ще не ухвалили рішення, як саме використовуватимуть ці активи, але «вони доручили своїм відповідним міністерствам знайти всі можливі способи отримати компенсацію».

Зокрема, мають продумати і те, які закони мають бути ухвалені в країні, щоб ефективно використовувати російські суверенні активи, сказала Пріцкер.

«І ви бачили, в Сполучених Штатах є пропозиція, законопроєкт «Про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців», який підтримує адміністрація Байдена», – підсумувала спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України.

Напередодні помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн повідомив, що Сполучені Штати працюють над законодавством, яке дозволить країні вилучати і використовувати російські активи, що перебувають у юрисдикції США.

«Це надає деякі внутрішні юридичні повноваження. Рішення про те, чи робити це і як їх (активи – ред.) використовувати, не ухвалене. Це буде вже розроблятися спільно з нашими партнерами з G7», – зазначив посадовець, коментуючи публікацію Bloomberg.

У матеріалі видання, зокрема, сказано, що адміністрація президента США підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і передати їх Україні.

Йдеться і про те, що Джо Байден підтримав цей крок на тлі заблокованих 60 мільярдів доларів для України в Конгресі.

За оцінками, понад 200 мільярдів євро суверенних активів Росії, які перебувають під санкціями, перебувають у юрисдикції Євросоюзу, причому більшість – у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. У січні президент України Володимир Зеленський оцінив загальну вартість активів Росії за її кордонами у близько 300 мільярдів доларів і закликав використати ці кошти на підтримку України.