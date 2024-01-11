У Держдепартаменті США роз’яснили останні кроки щодо конфіскації російських заморожених активів

Сполучені Штати працюють над законодавством, що дозволить країні вилучати та використовувати російські активи, що перебувають у юрисдикції США. Про це журналістам розповів помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Це надає деякі внутрішні юридичні повноваження. Рішення про те, чи робити це і як їх (активи – ред.) використовувати, не прийняте. Це буде вже розроблятися спільно з нашими партнерами з G7», – зазначив топ-посадовець, коментуючи свіжу публікацію Bloomberg.

У матеріалі видання, зокрема, сказано, що адміністрація президента США підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і передати їх Україні.

Йдеться і про те, що Джо Байден підтримав цей крок на тлі заблокованих 60 мільярдів доларів для України в Конгресі.

«Лідери G7 заявили, що заморожені активи Росії за кордоном не будуть повернуті, доки Росія не заплатить… Потім вони (лідери – ред.) доручили G7 почати працювати над практичними питаннями щодо того, як ці заморожені активи можуть бути використані для авансових платежів Росії Україні. Отже, це те, над чим ми працюватимемо з нашими партнерами і, очевидно, з Україною… Адміністрація вважає, що це законодавство допомагає Сполученим Штатам рухатися вперед у практичний спосіб. Отже, по суті, ми просто виконуємо обіцянку, яку вже взяла G7, і готуємося виконати свою роль у цій дискусії», – резюмував О’Браєн.

За оцінками, понад 200 мільярдів євро суверенних активів Росії, які перебувають під санкціями, перебувають у юрисдикції Євросоюзу, причому більшість – у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. У січні президент України Володимир Зеленський оцінив загальну вартість активів Росії за її кордонами у близько 300 мільярдів доларів і закликав використати ці кошти на підтримку України.