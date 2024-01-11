Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У Держдепартаменті США роз’яснили останні кроки щодо конфіскації російських заморожених активів

Джеймс О’Браєн прокоментував публікацію Bloomberg про ймовірну передачу російських активів Україні
Джеймс О’Браєн прокоментував публікацію Bloomberg про ймовірну передачу російських активів Україні

Сполучені Штати працюють над законодавством, що дозволить країні вилучати та використовувати російські активи, що перебувають у юрисдикції США. Про це журналістам розповів помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Це надає деякі внутрішні юридичні повноваження. Рішення про те, чи робити це і як їх (активи – ред.) використовувати, не прийняте. Це буде вже розроблятися спільно з нашими партнерами з G7», – зазначив топ-посадовець, коментуючи свіжу публікацію Bloomberg.

У матеріалі видання, зокрема, сказано, що адміністрація президента США підтримала законопроєкт, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів і передати їх Україні.

Йдеться і про те, що Джо Байден підтримав цей крок на тлі заблокованих 60 мільярдів доларів для України в Конгресі.

«Лідери G7 заявили, що заморожені активи Росії за кордоном не будуть повернуті, доки Росія не заплатить… Потім вони (лідери – ред.) доручили G7 почати працювати над практичними питаннями щодо того, як ці заморожені активи можуть бути використані для авансових платежів Росії Україні. Отже, це те, над чим ми працюватимемо з нашими партнерами і, очевидно, з Україною… Адміністрація вважає, що це законодавство допомагає Сполученим Штатам рухатися вперед у практичний спосіб. Отже, по суті, ми просто виконуємо обіцянку, яку вже взяла G7, і готуємося виконати свою роль у цій дискусії», – резюмував О’Браєн.

За оцінками, понад 200 мільярдів євро суверенних активів Росії, які перебувають під санкціями, перебувають у юрисдикції Євросоюзу, причому більшість – у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. У січні президент України Володимир Зеленський оцінив загальну вартість активів Росії за її кордонами у близько 300 мільярдів доларів і закликав використати ці кошти на підтримку України.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG