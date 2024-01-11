Колекціонер яхт: російський магнат, пов’язаний з «яхтою Путіна», бореться з підозрою, що він – підставний власник

Суперяхта Amadea вартістю 325 мільйонів доларів пришвартована в порту Сан-Дієго на тихоокеанському узбережжі США. Вона була арештована урядом США як власність російського мільярдера Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції.

Тепер інший російський магнат бореться у федеральному суді США за повернення розкішного судна, стверджуючи, що він є справжнім власником Amadea.

Федеральний суд Мангеттена проводить першу досудову нараду у цивільному позові уряду США щодо конфіскації майна Amadea, на яке Едуард Худайнатов, колишній генеральний директор російського державного нафтового гіганта «Роснафта», подав позов про право власності у справі.

Письмовий документ ФБР описує Худайнатова як довірену особу, яку використовували для приховування прав власності Керімова, і центральним питанням у справі буде визначення того, хто з них є фактичним власником розкішного судна.

Amadea – не єдина суперяхта, щодо якої Худайнатов, який потрапив під санкції ЄС, але не США, є, імовірно, неправдивим власником.

Худайнатов також каже, що він володіє конфіскованою в Італії яхтою «Шехеразада» вартістю 700 мільйонів доларів, яка, як стверджують російські опозиційні активісти, справді належить президенту Росії Володимиру Путіну.

Худайнатова використовують як чистого, несанкціонованого власника, щоб приховати справжніх бенефіціарних власників цих суден

Крім того, 63-річний магнат каже, що йому належить Crescent, 135-метрова суперяхта, яка була описана як «корабель-сестра» «Шехеразади». Ця яхта була арештована в Іспанії і, як стверджується, належить інсайдеру Кремля та нинішньому генеральному директору «Роснафти» Ігорю Сєчіну.

Представник Vermillion Advisors, американської фірми стратегічних комунікацій, яку найняв Худайнатов, сказав Радіо Свобода, що його клієнт є справжнім власником всіх трьох арештованих суперяхт.

Ця справа сталася на тлі спроб покарати правлячу еліту Росії шляхом націлювання на активи, які вони контролюють на Заході – часто через складні юридичні структури та проксі-власників – які США та члени ЄС нарощували після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну в лютому 2022 року.

«Чистий, несанкціонований підставний власник»

Amadea була передана владі США в червні 2022 року за рішенням суду на Фіджі, який арештував яхту двома місяцями раніше. Її перевезли до Сан-Дієго, де вона залишається досі.

Вебсайт SuperYachtFan описує судно як «одну з найбільших яхт у світі» з «незрівнянною розкішшю та комфортом для 18 гостей». Екіпаж Amadea з 36 осіб може похвалитися вертолітним майданчиком, басейном, джакузі та «приголомшливим зимовим садом на сонячній палубі».

Незважаючи на претензії Худайнатова на право власності, уряд США стверджує, що розкішне судно насправді належить Керімову, який має тісні зв’язки з Путіним і потрапив під санкції США у 2018 році у відповідь на «зловмисну діяльність Росії по всьому світу».

У той час як справа у федеральному суді Мангеттена зосереджена на 106-метровій Amadea, влада США посилається на імовірну роль Худайнатова як власника другої суперяхти, пов’язаної з самим Путіним.

Це судно, «Шехеразада», було заарештоване Італією в травні 2022 року і залишається там в доці.

«Той факт, що Худайнатова називають власником двох найбільших суперяхт в історії, обидві пов’язані з особами, які потрапили під санкції, свідчить про те, що Худайнатова використовують як чистого, несанкціонованого власника, щоб приховати справжніх бенефіціарних власників цих суден», – йдеться в документі ФБР, поданому під час судового розгляду на Фіджі.

Крім того, у червні 2022 року розслідування OCCRP і журналу Forbes дійшло висновку, що Худайнатов також був власником 135-метрової суперяхти під назвою Crescent, яка нібито належить Сєчіну, одному з найближчих соратників Путіна з часів його роботи в адміністрації мера Санкт-Петербурга в 1990-х роках.

Crescent вартістю 600 мільйонів доларів було конфісковано в Іспанії в березні 2022 року.

«Більше ніж 1 мільярд доларів»

Худайнатов давно асоціюється з Сєчіним, і минулого року Forbes оцінив його статки «щонайменше в 2 мільярди доларів», пояснюючи походження його статків «десятилітніми стосунками з Путіним і Сєчіним».

У жовтні 2023 року федеральний прокурор США Деміан Вільямс і підрозділ Міністерства юстиції, який відповідає за виконання санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, подали позов про цивільну конфіскацію проти Amadea.

У скарзі стверджувалося, що яхту вдосконалювали та обслуговували з порушенням застосовних санкцій проти Керімова та осіб, які діяли від його імені.

Однак Худайнатов стверджує, що він і його компанія Millemarin Investments Ltd., розташована на Британських Віргінських островах, є справжніми власниками Amadea. Його речник сказав Радіо Свобода, що він замовив проєктування та будівництво яхти у 2012 році.

Однак документ ФБР, поданий у провадженні у справі Фіджі, стверджує, що на основі інтерв’ю в яхт-брокерській спільноті інспекція Amadea була організована для Керімова наприкінці 2020-го або на початку 2021 року, і Керімов особисто оглянув яхту.

Декілька членів екіпажу Amadea ідентифікували Керімова як справжнього власника яхти, а інші описали, як бачили, як родина Керімова неодноразово користувалася нею, зазначено в ФБР.

У заяві під присягою стверджується, що Amadea була предметом продажу Керімову в 2021 році компанією з історією «приховування права власності на яхти за об’єднаними підставними компаніями та вказування несанкціонованої особи як бенефіціарного власника за підставними компаніями, щоб приховати справжнього власника».

Спеціальний агент ФБР заявив у заяві під присягою, що, на його думку, Худайнатов став головним бенефіціарним власником Amadea, щоб приховати право власності Керімова.

Адвокати Худайнатова в судовій заяві стверджували, що Amadea була здана в оренду дочці Керімова Гульнарі Керімовій, але її батько не був присутній під час цих вояжів. Вони також назвали «інвестиції» Худайнатова «понад 1 мільярд доларів лише в мегаяхти» як «частку його загального статку».

«Шехеразада» і «Півмісяць»

Докази, додані до документу ФБР у процесі на Фіджі, показують, що Amadea управлялася компанією Imperial Yachts, що базується в Монако, проти якої торік Міністерство фінансів США запровадило санкції.

У відомстві заявили, що компанія «надає послуги, пов’язані з яхтами, російській еліті, включно з найближчим оточенням президента Путіна». Також Вашингтон запровадив санкції проти російського гендиректора Imperial Yachts Євгена Кохмана.

Imperial Yachts також контролювала будівництво 140-метрової «Шехеразади», яка, як стверджувала команда ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального, належить Путіну.

У серпні 2023 року Марія Певчих, керівник розслідувань Фонду боротьби з корупцією Навального, опублікувала серію постів у Twitter (тепер він називається X) про яхту під назвою Graceful, 82-метрове судно вартістю 100 мільйонів доларів, у якому, за словами влади США, Путін «має інтерес».

На фотографії, яка нібито показує офіс Путіна на борту Graceful, вона впізнала модель на полиці на задньому плані як зображення «Шахеразади».

Коли яхту конфіскували в травні 2022 року, «Шехеразада» належала підконтрольній Худайнатову компанії на Маршаллових островах під назвою Bielor Asset Ltd.

Imperial Yachts повідомила Радіо Свобода в березні 2022 року, що «не має стосунків з Bielor» і що участь компанії в «Шехеразаді» закінчилася з її доставкою в червні 2020 року.

Речник Худайнатова сказав Радіо Свобода, що російський магнат «володіє «Шехеразадою».

Прессекретар сказав, що Худайнатов «не має ніяких стосунків» з Путіним. У Кремлі не відповіли на запит про коментар.

Попереднє розслідування Радіо Свобода показало, що старший російський член екіпажу «Шехеразади» раніше працював на російську яхтингову компанію, яка займалася охороною на мільйони доларів за контрактами з Федеральною службою охорони (ФСО), агентством, яке відповідає за особисту безпеку Путіна і чиї офіцери нібито служили в екіпажі яхти.

Згідно зі звітом Financial Times від 6 серпня, поки «Шехеразаду» конфісковують, неназваний власник, який перебуває під санкціями, займається переобладнанням яхти.

(Над матеріалом працювали Карл Шрек та Мая Зіванович за участю Тода Принца. Оригінал публікації на сайті RFE/RL)