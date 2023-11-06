Яхту, яку повʼязують із Путіним, спустили на воду в Італії

В Італії спущена на воду раніше заарештована яхта «Шахерезада», яка, згідно з розслідуванням команди увʼязненого російського опозиціонера Олексія Навального, належить президенту РФ Володимиру Путіну. Як встановив кореспондент російської служби Радіо Свобода, вивчивши супутникові знімки, це сталося між 11 та 12 вересня.

За повідомленням очільниці міжнародного «Фонду боротьби з корупцією» Марії Пєвчих, після того, як після розслідуванню яхта була «заморожена», хтось її відремонтував, заплативши за це, за словами Пєвчих, «мільйони євро».

Російський екіпаж судна, члени якого, згідно з розслідуванням, повʼязані з Федеральною службою охорони, не був звільнений і досі отримує зарплату, зазначає розслідувачка (утримання обʼєктів, що потрапили під санкції, зазвичай продовжують їхні власники – ред.). Пєвчих припускає, що яхту, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебувала в порту Марина-ді-Каррара поблизу Тоскани, можуть готувати до виходу в море.

«Якщо італійський уряд із якоїсь причини дозволить «Шахерезаді» втекти, це буде найбільшою ганьбою і найбільшим ударом по санкційній політиці ЄС. Ви не можете повернути Путіну його яхту, це просто божевілля», – заявила, звертаючись до італійської влади, очільниця міжнародного ФБК.

Навесні 2022 року команда Навального опублікувала розслідування, згідно з яким яхта «Шахерезада», що стояла біля берегів італійського морського курорту Марина-ді-Каррара, належить Володимиру Путіну. Її вартість розслідувачі оцінили у 700 мільйонів євро. Згодом видання «Досьє» провело власне розслідування та озвучило іншу суму, витрачену на будівництво судна – 583 мільйони євро.

У травні 2022 року яхту заарештував уряд Італії. Повідомлялося, що фінансова поліція встановила «наявність значних економічних та ділових звʼязків бенефіціарного власника «Шахерезади» із представниками російського уряду».