Соратники Навального показали нову яхту Путіна

Соратники Олексія Навального зʼясували, що на яхту «Грейсфул», якою користується президент РФ Володимир Путін, лише у 2022 році – вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – було витрачено три мільярди рублів (це понад мільярд гривень).

82-метрову яхту «Грейсфул» було спущено на воду у 2014 році. Її вартість оцінювалася у 100 мільйонів доларів. Цю яхту кілька разів бачили в Сочі, коли там був Путін.

«Грейсфул» потрапила під санкції разом із 140-метровою яхтою «Шахерезада», яку команда Навального повʼязала з Володимиром Путіним. «Шахерезаду» в травні 2022 року було затримано в Італії.

«Грейсфул» за кілька тижнів до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну встигли вивести з верфі Blohm+Voss у Німеччині, де вона стояла на ремонті. Як зазначають автори розслідування, у розпорядженні яких є листування з верфʼю з приводу яхти, її забрали екстрено, хоча ремонт мав тривати ще рік. Судно перегнали до Калінінграда, а звідти відправили далі, тимчасово змінивши назву на борту з «Грейсфул» на «Косатка».

Як вважають соратники Навального, після того, як «Шахерезаду» затримали в Італії, було вирішено взяти стару яхту Путіна і на її базі зробити нову. «Грейсфул» пройшла повний ремонт та модернізацію, зокрема, на судні збудували та оснастили нові каюти для «господаря» та «господарки».

Зокрема, як зазначають автори розслідування з посиланням на копії рахунків, лише на «деревʼяні вироби» для яхти витратили 240 мільйонів рублів. Серед інших витрат – купівля журнального столика за вісім мільйонів рублів, матраца для спальні «господарки» за 800 тисяч рублів, килима площею понад 100 квадратних метрів для спальні «господаря» за пʼять мільйонів рублів, гребінців по 11 тисяч рублів кожний, а також броньованих парасольок по 1,2 мільйона рублів кожний.

На знімках каюти «господаря» на одному зі столів видно телефон урядового звʼязку – такий стоїть у всіх кабінетах Путіна. На яхті є вертолітний майданчик, басейн, що перетворюється на танцмайданчик, спортзал із тренажерами — такими ж, які закуповували для бронепоїзда Путіна.

Для яхти замовлений морський басейн – це конструкція 85 метрів завдовжки та 25 завширшки, оснащена сіткою. Басейн пристиковується до судна. У технічному завданні вказана зона експлуатації – узбережжя Чорного та Азовського морів. На самій яхті встановлені контрастні купелі – холодна та гаряча. Такі купелі, зазначають автори розслідування, є в кожному будинку Путіна – від палацу в Геленджику до резиденції в Ново-Огарьово під Москвою.

Лише 2022 року на «Грейсфул» витратили 32 мільйони доларів — майже три мільярди рублів. Автори розслідування зазначають, що не бачили рахунків із такими сумами відтоді, як робили розслідування про «палац Путіна».

Той факт, що «Грейсфул» перебуває під санкціями, не завадив масштабному переоснащенню яхти. Для закупівель та ремонту обладнання розбудовано інфраструктуру за участю помічників у Європі, Туреччині та ОАЕ, пишуть автори розслідування, особливо відзначаючи естонську компанію «Бриз Марін». Форму для екіпажу, наприклад, закуповували в Італії, рахунок оплачувала компанія з Дубая, товар надіслали до Литви, а звідти доставляли до Калінінграда.

До екіпажу «Грейсфул», як зʼясували соратники Навального, входять співробітники Федеральної служби охорони, які раніше працювали на «Шахерезаді». При цьому екіпаж «Шахерезади», як і раніше, отримує зарплати за нібито роботу на цій яхті. На це витрачається 20 мільйонів рублів на місяць.

У червні оновлену яхту «Грейсфул» бачили у Санкт-Петербурзі. Потім вона попрямувала до Сочі Північним морським шляхом і далі в обхід всього континенту.