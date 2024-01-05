Буданов відреагував на останню заяву Кадирова про звільнення українських полонених в обмін на зняття санкцій

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відреагував на останню заяву голови російського регіону Чечні Рамзана Кадирова, який запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій із його родичів.



«Я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з’являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити, він знає, як і на кого треба вийти. Якщо не знає – йому підкажуть. Але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа третім країнам «зніміть санкції з моєї родини і віддайте мені моїх коней», які, до речі, знаходяться в іншій державі, – це трошки дивно», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Рамзан Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій із його родичів. Голова Чечні заявив, що готовий звільнити полонених, якщо США «знімуть санкції з моєї мами, з дочок і ні в чому не винних людей і коней», повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

У вересні 2022 року Мінфін США запровадив санкції проти дружини Кадирова Медні, Фатіми Хазуєвої, яку називають його другою дружиною, Амінат Ахмадової, яка вважається його третьою дружиною, дочок голови Чечні Айшат, яка обіймає посаду міністра культури республіки, Карини (Хадіжат), яка очолює департамент дошкільної освіти Грозного, і Табарік, а також його двоюрідного брата Турпал-Алі Ібрагімова, на той момент міністра майнових і земельних відносин Чечні, а зараз секретаря Ради безпеки Чечні. Крім того, санкції запровадили щодо модельного будинку «Фірдаус», засновником якого є Айшат Кадирова.

Сам Рамзан Кадиров під санкціями перебуває з 2020 року, його звинуватили у серйозних порушеннях прав людини.

Аймані Кадирова, 70-річна мати голови Чечні, вперше потрапила під санкції США в серпні минулого року. У відповідь Рамзан Кадиров записав емоційне відео, вимагаючи від американської влади негайно зняти санкції з матері. Вона вважається президенткою і засновницею фонду Ахмата Кадирова, кошти з якого йдуть у тому числі для оплати витрат на війну проти України: купівлю літаків, бронетранспортерів і військового екіпірування, а також роздачу продуктів на окупованих територіях.

Ще в 2014 році ЄС запровадив санкції щодо Кадирова, у зв’язку з чим під санкціями опинилися і коні, що належать йому, в стайні в Чехії.

Незважаючи на те, що в оточенні голови Чечні регулярно заявляють про нульовий ефект санкцій, його критики впевнені у протилежному. За даними чеченських правозахисників, родичі Кадирова мають великі активи в Об’єднаних Арабських Еміратах. Саме тому санкції запровадили щодо найближчих родичів політика, через яких він може керувати бізнесом і нерухомістю.